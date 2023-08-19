«Помощь в любых направлениях». Как в Омске работают с детьми-инвалидами

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Омичка Наталья Мишенина 20 лет назад стала мамой необычного ребенка. А еще через некоторое время поняла, что ее призвание — помогать родителям, попавшим в похожую ситуацию. Общественная организация «Планета друзей» вот уже 15 лет занимается с особенными детьми и поддерживает их здоровье.
В центре есть собственный театр, швейная мастерская, развивающие кружки. Наталья Мишенина рассказала, как в Омске работают с детьми-инвалидами.
«Мы уже 15 лет работаем с семьями, в которых воспитываются дети с инвалидностью. То есть это домашние дети, которые растут в семьях, полных, неполных — неважно, воспитываются мамами, папами, бабушками, дедушками. Любая семья, где есть ребенок с инвалидностью от 0 до 18 лет и даже старше, может обратиться к нам, и мы подберем ту программу, в которой они могут себя найти, и окажем им помощь в любых направлениях. В большей степени, конечно, мы проводим психолого-педагогические мероприятия, но и досуг ребят и семей тоже организовываем», — рассказала Наталья изданию «Омск-Регион».
В центре несколько отделений. Есть и занятия для ребят старше 18 лет. В «Планете друзей» занимаются коррекцией, развитием и реабилитацией особенных детей.
«Есть центр на Левом берегу, который назвали „Памагатор“, и есть отделение центра труда и дневной занятости, как раз для ребят, которые старше 18 лет», — сообщила Наталья.
В организации работают больше 60 педагогов. Это психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы по адаптивной физической культуре. Но есть и люди творческих специальностей. Преподаватели занимаются с детьми танцами, театральным мастерством, декоративно-прикладным искусством.
Проект работает при грантовой поддержке министерства просвещения. За консультацией в центр могут обратиться как семьи из Омска, так и из области. Специалисты выезжают в районы. Наиболее часто встречающиеся проблемы — связанные с поведением, проблемы в развитии, мотивации, в том числе в школе.
В видеоинтервью Наталья Мишенина более подробно рассказала о работе центра.