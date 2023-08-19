«Помощь в любых направлениях». Как в Омске работают с детьми-инвалидами

Проект работает при грантовой поддержке министерства просвещения. За консультацией в центр могут обратиться как семьи из Омска, так и из области. Специалисты выезжают в районы. Наиболее часто встречающиеся проблемы — связанные с поведением, проблемы в развитии, мотивации, в том числе в школе.