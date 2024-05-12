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Радоница

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27 апреля
Хоценко потребовал прибрать и вывезти мусор с территории кладбищ Омской области
27 апреля, 05:39
19 апреля
Стала известна дата родительской субботы в 2024 году
Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. О сути, традициях этого православного праздника и других поминальных днях — в материале Города55.
19 апреля, 15:06
В Родительский день омичей довезут на автобусах до городских кладбищ
19 апреля, 04:46

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