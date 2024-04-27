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Хоценко потребовал прибрать и вывезти мусор с территории кладбищ Омской области

Хоценко потребовал прибрать и вывезти мусор с территории кладбищ Омской области

27 апреля 2024, 05:39
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
Отдельное поручение губернатора касается выделения дополнительного транспорта в родительский день.

На оперативном совещании губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал глав муниципалитетов привести в порядок территорию возле кладбищ в преддверии Пасхи и Радоницы.

«Немного времени остается до светлого праздника Пасхи и очень важного для православных христиан дня — Радоницы. В этот день жители посещают кладбища, чтобы навести порядок. Прошу глав всех муниципалитетов максимально оказывать содействие нашим жителям», — отметил Хоценко.

В родительский день, который в этом году приходится на 14 мая, по поручению губернатора выделят дополнительный транспорт, чтобы все могли добраться до кладбищ.

Заодно Виталий Хоценко поблагодарил жителей Омской области, которые на прошлых выходных поучаствовали в субботниках.

«У нас только в Омске участвовало 140 тысяч человек, а по области, думаю, точно более 200 тысяч. Сегодня продолжим приводить наши скверы и улицы в порядок. Спасибо всем, кто поддержал. Эту работу нужно дальше продолжать и, конечно, следить за тем как вывозится мусора после субботников», — сказал руководитель региона.
Виталий Хоценко отправился на север Омской области, где сохраняется риск паводка
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Уборка#Правительство Омской области#Субботник#Кладбище#Новости#Уборка города#Виталий Хоценко#Радоница
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