Хоценко потребовал прибрать и вывезти мусор с территории кладбищ Омской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
На оперативном совещании губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал глав муниципалитетов привести в порядок территорию возле кладбищ в преддверии Пасхи и Радоницы.
«Немного времени остается до светлого праздника Пасхи и очень важного для православных христиан дня — Радоницы. В этот день жители посещают кладбища, чтобы навести порядок. Прошу глав всех муниципалитетов максимально оказывать содействие нашим жителям», — отметил Хоценко.
В родительский день, который в этом году приходится на 14 мая, по поручению губернатора выделят дополнительный транспорт, чтобы все могли добраться до кладбищ.
Заодно Виталий Хоценко поблагодарил жителей Омской области, которые на прошлых выходных поучаствовали в субботниках.
«У нас только в Омске участвовало 140 тысяч человек, а по области, думаю, точно более 200 тысяч. Сегодня продолжим приводить наши скверы и улицы в порядок. Спасибо всем, кто поддержал. Эту работу нужно дальше продолжать и, конечно, следить за тем как вывозится мусора после субботников», — сказал руководитель региона.