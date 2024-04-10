Теперь точно. «Роскосмос» запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже сегодня

Роскосмос объявил, что госкомиссия допустила ракету «Ангара-5» к первому запуску с космодрома Восточный. Запуск пройдет уже сегодня, 10 апреля.