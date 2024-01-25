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В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы

«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы

25 января 2024, 13:39
Фото: 1MI

В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы

По словам местных жителей, ситуация не решается из-за того, что тепловая и управляющая компании не могут определиться, кто ответственный за ремонт.

О клубах пара, который заполнил подъезд, жильцы дома №73 на улице 20-я Рабочая рассказали в паблике «Инцидент Омск». Виной всему — прорыв трубы, который не могут устранить. Из-за этого в квартирах омичей образовывается плесень и грибок, а сделанный за свой счет ремонт в подъезде медленно, но верно возвращается к удручающему состоянию.

«Тепловая и управляющая компании не могу решить, кто будет ремонтировать эту трубу. На втором этаже от сырости скоро потолок рухнет. Мы уже 4 дня звоним то в УК („Сибирский коммунальник“), то в тепловую, но они метают стрелки друг на друга, а время идет, в подъезде, как в бане. Второй день без отопления», — рассказал один из местных жителей.

Напомним, что сегодня в редакцию Города55 обратились жители Любино. Они рассказали, что Любинская школа №3 не отапливается должным образом, чтобы согреться, дети готовы сидеть на уроках в верхней одежде.

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