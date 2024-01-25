«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы

О клубах пара, который заполнил подъезд, жильцы дома №73 на улице 20-я Рабочая рассказали в паблике «Инцидент Омск». Виной всему — прорыв трубы, который не могут устранить. Из-за этого в квартирах омичей образовывается плесень и грибок, а сделанный за свой счет ремонт в подъезде медленно, но верно возвращается к удручающему состоянию.