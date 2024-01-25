«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
О клубах пара, который заполнил подъезд, жильцы дома №73 на улице 20-я Рабочая рассказали в паблике «Инцидент Омск». Виной всему — прорыв трубы, который не могут устранить. Из-за этого в квартирах омичей образовывается плесень и грибок, а сделанный за свой счет ремонт в подъезде медленно, но верно возвращается к удручающему состоянию.
«Тепловая и управляющая компании не могу решить, кто будет ремонтировать эту трубу. На втором этаже от сырости скоро потолок рухнет. Мы уже 4 дня звоним то в УК („Сибирский коммунальник“), то в тепловую, но они метают стрелки друг на друга, а время идет, в подъезде, как в бане. Второй день без отопления», — рассказал один из местных жителей.
Напомним, что сегодня в редакцию Города55 обратились жители Любино. Они рассказали, что Любинская школа №3 не отапливается должным образом, чтобы согреться, дети готовы сидеть на уроках в верхней одежде.