Россельхознадзор выявил отсутствие нужного мяса в фарше от омского предпринимателя

Как оказалось, производитель выпустил 205,3 кг свиного фарша, но в информационной системе он был указан как смешанный — с добавлением говядины, которую сотрудники Россельхознадзора и не обнаружили при проверке «реального» состава. Вероятно, это могла быть ошибка заполнения документации.