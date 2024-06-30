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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

иллюстрация

Россельхознадзор выявил отсутствие нужного мяса в фарше от омского предпринимателя

30 июня 2024, 06:20
Фото: 1MI
иллюстрация

В продукции омского производителя обнаружили отсутствие заявленного мяса

Сотрудники ведомства, проверяя данные системы «Меркурий», заметили различия в реальном и заявленном составе больше 200 килограммов фарша.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора, в минувшую пятницу один из омских предпринимателей лишился декларации соответствия на мясную продукцию — ее признали недействительной, а также получил предостережение от контрольного органа.

Как оказалось, производитель выпустил 205,3 кг свиного фарша, но в информационной системе он был указан как смешанный — с добавлением говядины, которую сотрудники Россельхознадзора и не обнаружили при проверке «реального» состава. Вероятно, это могла быть ошибка заполнения документации.

Однако, как отмечается в сообщении пресс-службы, теперь предпринимателю вновь предстоят исследование продукции и оформление декларации по всем регламентам.

Напомним, ранее Город55 сообщал об изменении цен на отдельные категории продуктов в Омской области:

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#Илья Скобин#Омск#Россельхознадзор#Мясо#Предприниматель#Новости#Продукция#Фарш#Документация
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