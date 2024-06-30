Россельхознадзор выявил отсутствие нужного мяса в фарше от омского предпринимателя

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По информации пресс-службы управления Россельхознадзора, в минувшую пятницу один из омских предпринимателей лишился декларации соответствия на мясную продукцию — ее признали недействительной, а также получил предостережение от контрольного органа.
Как оказалось, производитель выпустил 205,3 кг свиного фарша, но в информационной системе он был указан как смешанный — с добавлением говядины, которую сотрудники Россельхознадзора и не обнаружили при проверке «реального» состава. Вероятно, это могла быть ошибка заполнения документации.
Однако, как отмечается в сообщении пресс-службы, теперь предпринимателю вновь предстоят исследование продукции и оформление декларации по всем регламентам.
Напомним, ранее Город55 сообщал об изменении цен на отдельные категории продуктов в Омской области: