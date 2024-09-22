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Приватизация имущества

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Сентябрь
«Омское лекарство» осталось без гендиректора накануне приватизации
22 сентября, 08:24
Минимущество назвало самые прибыльные компании Омска, акциями которых владеет регион
Решение о перечислении дивидендов приняли акционеры сразу 15 компаний, но только 5 из них смогли превысить свои годовые показатели.
7 сентября, 13:11
Январь
Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству
30 января, 11:40
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Вчера, 23 января, прошло заседание депутатов Омского горсовета. Решено расширить программу приватизации имущества города на текущий год.
24 января, 02:43

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