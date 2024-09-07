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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

иллюстрация

Минимущество назвало самые прибыльные компании Омска, акциями которых владеет регион

7 сентября 2024, 13:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Минимущество назвало топ-5 самых прибыльных акционерных обществ Омска

Решение о перечислении дивидендов приняли акционеры сразу 15 компаний, но только 5 из них смогли превысить свои годовые показатели.

Как рассказали представители областного миниимущества, с января этого года региональный бюджет получил более 264 млн рублей. Львиная доля этих средств приходится на доход по акциям, владельцем которых выступает Омская область — в виде дивидендов казна региона получила больше 166 млн рублей. Как отметил представитель минимущества, по сравнению с минувшим 2023 годом, «пассивный доход» области вырос на 20% — что, в пересчете на деньги, равняется 28 млн рублей.

Больше всего регион заработал на «Высоких технологиях» — как отмечается, сумма выплат, поступившая от предприятия, более 84 млн рублей. Несколько меньший доход принесли акции «Омского аэропорта» — городская аэрогавань принесла региону немногим меньше 48 млн рублей. Кроме того, продажа лекарств тоже оказалась прибыльным делом: как дивиденды от «Аптечной сети „Омское лекарство“ область получила 15,7 млн рублей.

В конце списка «акционерок», ощутимо «прибавивших» в прибыли, значатся «Омскавтодор» и «ДРСУ №6» — их деятельность пополнила бюджет Омской области на 5 и 2,7 млн рублей соответственно.

Также, как отметили в минимущества, значительную «прибавку» к поступлениям бюджет получает от аренды недвижимости и участков (порядка 63 млн), заключенных соглашений по установлению сервитута — чуть больше 3,6 млн, а также от приватизации имущества области и найма жилых помещений — суммарно они принесли более 26 млн рублей.

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#Илья Скобин#Омск#Бюджет#Новости#Министерство имущественных отношений#Омский аэропорт#Омскавтодор#Акции#Высокие технологии#Дивиденды#Компании#Приватизация имущества
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