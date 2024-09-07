Минимущество назвало самые прибыльные компании Омска, акциями которых владеет регион

Как рассказали представители областного миниимущества, с января этого года региональный бюджет получил более 264 млн рублей. Львиная доля этих средств приходится на доход по акциям, владельцем которых выступает Омская область — в виде дивидендов казна региона получила больше 166 млн рублей. Как отметил представитель минимущества, по сравнению с минувшим 2023 годом, «пассивный доход» области вырос на 20% — что, в пересчете на деньги, равняется 28 млн рублей.