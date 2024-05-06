Как пережить влияние ретроградного Плутона. Советы астролога

В этот период также можно пересмотреть свои личные цели и стратегии. Открыть новые возможности, скрытые таланты и полностью изменить свою жизнь. Это может быть время для самоанализа, рефлексии и осознания возможных негативных паттернов, которые нужно преодолеть. Мы можем использовать этот период для очищения, освобождения от старого, недоработанного и создания нового пространства для роста и развития.