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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Эксперт прогнозирует, что ближайшие полгода будут непростыми, но это хорошая возможность изменить жизнь.

Как пережить влияние ретроградного Плутона. Советы астролога

6 мая 2024, 06:34
Фото: Город55
Эксперт прогнозирует, что ближайшие полгода будут непростыми, но это хорошая возможность изменить жизнь.
В начале мая началась новая астрологическая фаза — ретроградный Плутон. Это период трансформаций и перемен. Как строить жизнь в это время и чего ждать от «птицы Феникса» — в материале Города55.

Что значит ретроградный

«Ретроградность — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении. На практике ретроградное движение планет оказывает на людей более сильное воздействие, приносит перемены. Ретроградные транзиты позволяют нам обратить внимание на непроработанные аспекты прошлого в той сфере, по которой происходит транзит (у каждого человека индивидуально)», — объяснила в разговоре с Городом55 профессиональный ведический астролог Ольга Бутерус.

Ретроградный Плутон в 2024 году: время изменений

Новая астрономическая фаза будет длиться до 11 октября включительно. В это время рекомендуется пересмотреть старые привычки и преодолеть то, что мешает двигаться вперед и создавать что-то новое. Плутон символизирует трансформацию, секретную власть и преобразование, поэтому ретроградность может являться двойным испытанием для людей.

Во время ретроградного движения Плутона возможно всплытие тайной информации и обострение текущих конфликтов. Однако этот период также дает возможность закончить старые дела и решить отложенные вопросы. Вы можете использовать этот период для избавления от зависимостей, введения новых привычек и изменения образа жизни.

Фото: Город55

Кроме того, ретроградный Плутон дает человеку огромную силу духа для преодоления преград и сложностей. Важно быть внимательным к тому, что предлагают другие люди, и изучить все возможности. При этом стоит избегать конфликтов и ссор, а также уделить внимание своему эмоциональному состоянию.

В этот период также можно пересмотреть свои личные цели и стратегии. Открыть новые возможности, скрытые таланты и полностью изменить свою жизнь. Это может быть время для самоанализа, рефлексии и осознания возможных негативных паттернов, которые нужно преодолеть. Мы можем использовать этот период для очищения, освобождения от старого, недоработанного и создания нового пространства для роста и развития.

«Как птица Феникс ретроградный Плутон ведет нас через кризис к обновлению. Используйте это время с пользой для себя, чтобы пройти через кризисы и преобразования, и обрести новую жизнь», — советует астролог Ольга Бутерус.

Напомним, что в ближайшие два дня будут сильные магнитные бури. Метеочувствительным людям следует быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия.

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