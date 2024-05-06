Как пережить влияние ретроградного Плутона. Советы астролога

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
«Ретроградность — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении. На практике ретроградное движение планет оказывает на людей более сильное воздействие, приносит перемены. Ретроградные транзиты позволяют нам обратить внимание на непроработанные аспекты прошлого в той сфере, по которой происходит транзит (у каждого человека индивидуально)», — объяснила в разговоре с Городом55 профессиональный ведический астролог Ольга Бутерус.
Новая астрономическая фаза будет длиться до 11 октября включительно. В это время рекомендуется пересмотреть старые привычки и преодолеть то, что мешает двигаться вперед и создавать что-то новое. Плутон символизирует трансформацию, секретную власть и преобразование, поэтому ретроградность может являться двойным испытанием для людей.
Во время ретроградного движения Плутона возможно всплытие тайной информации и обострение текущих конфликтов. Однако этот период также дает возможность закончить старые дела и решить отложенные вопросы. Вы можете использовать этот период для избавления от зависимостей, введения новых привычек и изменения образа жизни.
Кроме того, ретроградный Плутон дает человеку огромную силу духа для преодоления преград и сложностей. Важно быть внимательным к тому, что предлагают другие люди, и изучить все возможности. При этом стоит избегать конфликтов и ссор, а также уделить внимание своему эмоциональному состоянию.
В этот период также можно пересмотреть свои личные цели и стратегии. Открыть новые возможности, скрытые таланты и полностью изменить свою жизнь. Это может быть время для самоанализа, рефлексии и осознания возможных негативных паттернов, которые нужно преодолеть. Мы можем использовать этот период для очищения, освобождения от старого, недоработанного и создания нового пространства для роста и развития.
«Как птица Феникс ретроградный Плутон ведет нас через кризис к обновлению. Используйте это время с пользой для себя, чтобы пройти через кризисы и преобразования, и обрести новую жизнь», — советует астролог Ольга Бутерус.
Напомним, что в ближайшие два дня будут сильные магнитные бури. Метеочувствительным людям следует быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия.