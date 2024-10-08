За особые заслуги. Омского адвоката Андрея Хабарова наградили золотой медалью

По открытым данным, Андрей Хабаров — управляющий партнер Адвокатского бюро, которое неоднократно становилось победителем рейтинга юридических компаний «Право.RU-300», известного как «юридический Оскар». Он защищал многих известных людей, включая судей, прокуроров и депутатов, а также активно представлял интересы предпринимателей. Правда, многим из подсудимых так и не удалось избежать правосудия.