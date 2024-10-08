За особые заслуги. Омского адвоката Андрея Хабарова наградили золотой медалью

Posted 8 октября, 04:50
Published 8 октября, 04:50
Modified 8 октября, 05:16
Updated 8 октября, 05:16
Омский адвокат Андрей Хабаров получил золотую медаль «За особые заслуги перед Омской областью». Это награда вручается за значительный вклад в защиту прав граждан и укрепление законности в регионе. Распоряжение о награждении опубликовано на сайте правительства Омской области.
Андрей Хабаров защищал интересы известных омичей: Сергея Калинина, Станислава Мацелевича, Хабулды Шушубаева и других. Также он выступал защитником по делу судьи Сергея Москаленко.
По открытым данным, Андрей Хабаров — управляющий партнер Адвокатского бюро, которое неоднократно становилось победителем рейтинга юридических компаний «Право.RU-300», известного как «юридический Оскар». Он защищал многих известных людей, включая судей, прокуроров и депутатов, а также активно представлял интересы предпринимателей. Правда, многим из подсудимых так и не удалось избежать правосудия.
Хабаров имеет почетное звание «Заслуженный юрист Омской области» и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Его работу хорошо оценивают, и он считается одним из самых титулованных адвокатов России. Юриста даже награждал президент Владимир Путин.
Ранее Город55 писал о массовых переназначениях в правительстве Омской области. Много чиновников переназначили на их же должности.