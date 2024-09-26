На двух участках в Омске появились новые мировые судьи

Posted 26 сентября, 09:35
Published 26 сентября, 09:35
Modified 26 сентября, 09:37
Updated 26 сентября, 09:37
26 сентября в Омской области произошло значимое событие — была проведена церемония назначения новых судей. В ходе этого мероприятия свои должности официально Ксения Ламанова и Юлия Кирюшина. Ксения начнет свою работу на судебном участке № 17 в Кировском районе, а Юлия Кирюшина возьмется за ведение дел на участке № 55, который расположен в Ленинском районе.
Церемония прошла под председательством Александра Артемова, который вручил судьям их мантии и удостоверения. На протяжении ближайших трех лет Ламанова и Кирюшина будут активно трудиться над делами, которые касаются прав и интересов жителей города.
Но на этом изменения в судебной системе региона не заканчиваются. Также было принято важное решение — привлечь к работе судей, которые уже находятся в отставке. Временные назначения включают Юрия Шушуру, который займет место на участке № 4 в Горьковском районе. Наталья Замятина будет выполнять свои обязанности на участке № 5 в Знаменском районе. Ольга Свотина в свою очередь начнет работу на участке № 64, который расположен в Октябрьском районе.
Напомним, что в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего директора строительной фирмы. Его обвиняют в хищении более 20 млн.