На двух участках в Омске появились новые мировые судьи

Но на этом изменения в судебной системе региона не заканчиваются. Также было принято важное решение — привлечь к работе судей, которые уже находятся в отставке. Временные назначения включают Юрия Шушуру, который займет место на участке № 4 в Горьковском районе. Наталья Замятина будет выполнять свои обязанности на участке № 5 в Знаменском районе. Ольга Свотина в свою очередь начнет работу на участке № 64, который расположен в Октябрьском районе.