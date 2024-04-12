Стало известно, сколько «Уральские авиалинии» потратили на содержание самолета в поле

В пресс-службе «Уральских авиалиний» добавили, что севшее в поле судно больше не будет использоваться по прежнему назначению, это невозможно из-за многочисленных рисков и отсутствия поддержки производителя лайнера. Его планируют разобрать по частям и поднять с помощью вертолета.