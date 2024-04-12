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Названа сумма, которую «Уральские авиалинии» потратили на севший в поле самолет

Стало известно, сколько «Уральские авиалинии» потратили на содержание самолета в поле

12 апреля 2024, 10:29
Фото: 1MI

Названа сумма, которую «Уральские авиалинии» потратили на севший в поле самолет

Представитель авиакомпании рассказала, что на содержание лайнера в пшеничном поле ушло более 10 миллионов рублей.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» рассказала «Известиям», сколько средств авиакомпания потратила на содержание самолета, севшего на поле под Новосибирском еще 12 сентября.

Дороже всего обошлась охрана лайнера, ограждение территории и транспорт, на «полевые» затраты компания потратила почти 9,3 миллиона рулей. Еще 1,2 миллиона ушло на аренду участка в колхозе имени Ленина, где судно стоит уже семь месяцев. Кроме того, помимо названых трат, перевозчику дорого обходится поддержание технического состояния самолета.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» добавили, что севшее в поле судно больше не будет использоваться по прежнему назначению, это невозможно из-за многочисленных рисков и отсутствия поддержки производителя лайнера. Его планируют разобрать по частям и поднять с помощью вертолета.

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