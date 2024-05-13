Причины устанавливаются. В Омске во время пожара в квартире погиб 7-летний мальчик

Предварительно установлено, что возгорание произошло 9 мая в доме №10А на проспекте Королева, вероятная причина — неосторожное обращение с огнем. Во время пожара пострадал 7-летний мальчик, который находился дома один. Позже ребенок скончался в автомобиле скорой помощи, по предварительным данным — от острого отравления угарным газом.