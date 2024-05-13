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В Омске во время пожара в квартире погиб 7-летний мальчик

Причины устанавливаются. В Омске во время пожара в квартире погиб 7-летний мальчик

13 мая 2024, 09:38
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске во время пожара в квартире погиб 7-летний мальчик

Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти ребенка в результате пожара.

Предварительно установлено, что возгорание произошло 9 мая в доме №10А на проспекте Королева, вероятная причина — неосторожное обращение с огнем. Во время пожара пострадал 7-летний мальчик, который находился дома один. Позже ребенок скончался в автомобиле скорой помощи, по предварительным данным — от острого отравления угарным газом.

Сейчас следователи осматривают квартиру, где случился пожар, опрашивают свидетелей, а также выясняют другие детали произошедшего, ход расследования контролирует прокуратура Омской области.

Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что в апреле в Омской области произошло 472 пожара, в них погибли восемь человек. Большая часть возгораний зафиксирована на открытом воздухе, горела трава и мусор.

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