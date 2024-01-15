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Омский суд признал законным арест белоруса-террориста, обвиняемого в подрыве

Омский суд признал законным арест белоруса, обвиняемого в теракте

15 января 2024, 11:36

Омский суд признал законным арест белоруса-террориста, обвиняемого в подрыве

Сегодня, 15 января, Омский областной суд рассмотрел жалобу по делу 52-летнего обвиняемого.

Областной суд рассмотрел жалобу на решение омского Центрального районного суда об аресте 52-х летнего белоруса, который обвиняется в подрыве двух поездов с нефтью по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Сторона защиты не согласилась с такой мерой пресечения и попросила заменить ее на более мягкую, однако Омский областной суд оставил решение без изменений и отклонил жалобу.

Напомним, что гражданина Белоруссии задержали в Омской области после подрыва двух железнодорожных составов с нефтью 29 и 30 ноября. На допросе мужчина признался, что получил такое задание от соотечественника, действующего под контролем украинских спецслужб.

Омский суд арестовал белоруса-террориста, подозреваемого в подрыве двух поездов
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#Омск#Омская область#Суд#Новости#Нефть#Терроризм#Подрыв#Теракт#Омский областной суд#Анастасия Баянова#Террорист
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