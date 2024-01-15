Омский суд признал законным арест белоруса, обвиняемого в теракте

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Областной суд рассмотрел жалобу на решение омского Центрального районного суда об аресте 52-х летнего белоруса, который обвиняется в подрыве двух поездов с нефтью по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Сторона защиты не согласилась с такой мерой пресечения и попросила заменить ее на более мягкую, однако Омский областной суд оставил решение без изменений и отклонил жалобу.
Напомним, что гражданина Белоруссии задержали в Омской области после подрыва двух железнодорожных составов с нефтью 29 и 30 ноября. На допросе мужчина признался, что получил такое задание от соотечественника, действующего под контролем украинских спецслужб.