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Памятники архитектуры

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Сентябрь
Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска
24 сентября, 13:48
Июль
Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры
27 июля, 04:04
Апрель
В минкульте рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в Омске в этом году
16 апреля, 03:39

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