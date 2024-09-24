Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска

Posted 24 сентября, 13:48
Published 24 сентября, 13:48
Modified 24 сентября, 13:51
Updated 24 сентября, 13:51
В Омске провалился аукцион по продаже памятника архитектуры регионального значения — доходного дома Гутермахера и Лермана, расположенного по адресу улица 30 лет ВЛКСМ, 47 угол улица 10 лет Октября, 44. Информация об этом появилась на сайте ГИС Торги.
Здание площадью 603,6 квадратных метра было выставлено на продажу в конце августа, цена лота составляла 34,495 млн рублей, шаг аукциона — 1,724 млн рублей. За это время на торги не поступило ни одной заявки, аукцион завершился вчера, 23 сентября, с пометкой «не состоялся».
Напомним, что недавно в Омске выставили на продажу банкетный зал «Купеческая усадьба», цена готового бизнеса составила 14,5 млн рублей.