Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска

Здание площадью 603,6 квадратных метра было выставлено на продажу в конце августа, цена лота составляла 34,495 млн рублей, шаг аукциона — 1,724 млн рублей. За это время на торги не поступило ни одной заявки, аукцион завершился вчера, 23 сентября, с пометкой «не состоялся».