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Ограничат движение

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Июнь
Полиция гуляет. Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского
Дорогу закроют на три часа.
24 июня, 09:18
Январь
По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей
Ограничение движение планируется вводить ближе к полуночи.
25 января, 12:19
Август 2023
Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города
1 августа 2023, 11:52

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