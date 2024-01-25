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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

иллюстрация

По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей

25 января 2024, 12:19
Фото: Город55
иллюстрация

Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей

Ограничение движение планируется вводить ближе к полуночи.

Дорогу, связывающую Омскую и Тюменскую области будут перекрывать. Ограничения начнут вводить с сегодняшнего вечера, 25 января. Об этом пишет 72.RU со ссылкой на Уралуправтодор.

Известно, что на 73-м километре будут поставлены металлические конструкции. На дороге для этого по 30 минут закроют дважды проезд. Первый раз — с 23:00. Второе перекрытие запланировано на следующий день, 26 января. Проезжая часть закроется с 00:30.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске будут перекрывать Комсомольский мост. На объекте собираются организовывать капитальный ремонт. Работы проведут в 2025–2026 годах. Для этого придется полностью закрыть движение на мосту. На это потребуется примерно пять месяцев.

Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
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#Транспорт#Омск#Омская область#Перекрыто движение#Трасса#Федеральная трасса#Новости#Ограничат движение#Дорожное движение#Алина Ясинская
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