По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Дорогу, связывающую Омскую и Тюменскую области будут перекрывать. Ограничения начнут вводить с сегодняшнего вечера, 25 января. Об этом пишет 72.RU со ссылкой на Уралуправтодор.
Известно, что на 73-м километре будут поставлены металлические конструкции. На дороге для этого по 30 минут закроют дважды проезд. Первый раз — с 23:00. Второе перекрытие запланировано на следующий день, 26 января. Проезжая часть закроется с 00:30.
Ранее Город55 писал о том, что в Омске будут перекрывать Комсомольский мост. На объекте собираются организовывать капитальный ремонт. Работы проведут в 2025–2026 годах. Для этого придется полностью закрыть движение на мосту. На это потребуется примерно пять месяцев.