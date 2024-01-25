По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей

Известно, что на 73-м километре будут поставлены металлические конструкции. На дороге для этого по 30 минут закроют дважды проезд. Первый раз — с 23:00. Второе перекрытие запланировано на следующий день, 26 января. Проезжая часть закроется с 00:30.