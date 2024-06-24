Полиция гуляет. Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В администрации Омска рассказали о предстоящих перекрытиях. Ограничение для транспорта введут на следующей неделе.
В среду, 3 июля, по улице Достоевского будет запрещено движение. Речь идет об участке от улицы Победы до улицы Партизанской. Запрет введут на период с 9 до 12 часов. В это время будет проходить праздник, приуроченный к 88-й годовщине со Дня образования Госавтоинспекции МВД России.
На том же участке запретят также парковку с 8 до 12 часов. Автомобилистам предлагают в течение этого время совершать объезд по улицам Победы, Таубе, Партизанской.