Полиция гуляет. Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского

В среду, 3 июля, по улице Достоевского будет запрещено движение. Речь идет об участке от улицы Победы до улицы Партизанской. Запрет введут на период с 9 до 12 часов. В это время будет проходить праздник, приуроченный к 88-й годовщине со Дня образования Госавтоинспекции МВД России.