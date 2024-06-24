gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

иллюстрация

Полиция гуляет. Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского

24 июня 2024, 09:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского

Дорогу закроют на три часа.

В администрации Омска рассказали о предстоящих перекрытиях. Ограничение для транспорта введут на следующей неделе.

В среду, 3 июля, по улице Достоевского будет запрещено движение. Речь идет об участке от улицы Победы до улицы Партизанской. Запрет введут на период с 9 до 12 часов. В это время будет проходить праздник, приуроченный к 88-й годовщине со Дня образования Госавтоинспекции МВД России.

Фото: администрация Омска

На том же участке запретят также парковку с 8 до 12 часов. Автомобилистам предлагают в течение этого время совершать объезд по улицам Победы, Таубе, Партизанской.

«Мы хозяева дорог!»: омские депутаты решили запретить большегрузам въезд в город
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Омская область#Ограничение движения#Россия#Новости#Ограничительные меры#Ограничат движение
Подпишитесь
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
Сегодня, 11:27
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
Сегодня, 07:52
Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги
Сегодня, 03:25
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Сегодня, 08:23
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16