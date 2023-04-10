Не поджигайте траву! В Омской области начался пожароопасный сезон

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В региональном МЧС подготовили приказ о введении пожароопасного сезона в Омской области. В лесах полностью сошёл снег, температура начала стремительно расти вверх, так что риск пожаров значительно вырос.
Согласно документу, пожароопасный сезон установлен с сегодняшнего дня, 10 апреля, на территории Омска и в районах: Азовский немецкий национальный, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Одесский, Оконешнековский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский и Шербакульский.
С 12 апреля пожароопасный сезон объявят в Большереченском, Горьковском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском и Тюкалинском муниципальных районах. С 15 апреля — на территориях Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районах.
«Как правило, первые весенние пожары возникают из-за палов сухой травы. Причинами возгорания могут послужить: небрежное обращение с огнём, брошенные горящие спички или окурки, намеренный поджог. Так или иначе, травяные палы могут перекинуться на населённые пункты, лес», — отметил первый замначальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин.
Ранее в регионе ввели противопожарный режим на период с 20 апреля по 30 июня. В это время омичам запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор, листву вне специальных мест, а также выезжать в леса.
Сотрудники МЧС просят очевидцев лесного пожара немедленно сообщать о происшествии по бесплатному номеру 8-800-100-94-00, ЕДДС муниципального района или в пожарную охрану по телефону 101.
Напомним, что этой весной профилактических выжиганий травы в Омской области не будет. Главное управление лесного хозяйства региона переносит их на осень, так как период, когда эти работы эффективны весной, достаточно короткий. Сотрудники учреждения также надеются, что без профвыжиганий местные жители перестанут подключаться к этому занятию, массово поджигая траву. Вероятно, это уменьшит количество происшествий.