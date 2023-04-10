Не поджигайте траву! В Омской области начался пожароопасный сезон

Напомним, что этой весной профилактических выжиганий травы в Омской области не будет. Главное управление лесного хозяйства региона переносит их на осень, так как период, когда эти работы эффективны весной, достаточно короткий. Сотрудники учреждения также надеются, что без профвыжиганий местные жители перестанут подключаться к этому занятию, массово поджигая траву. Вероятно, это уменьшит количество происшествий.