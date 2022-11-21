Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин

Следователи напоминают омичам о том, что соблюдать меры пожарной безопасности жизненно необходимо. Основные причины пожаров в помещениях как раз — неосторожное обращение с огнем и непотушенными сигаретами. Также частые причины — нарушения при использовании газового и электрооборудования, в том числе электронагревательных приборов, неисправное печное отопление.