Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Омской области, в селе Артын Муромцевского района ночью 18 ноября произошел пожар на животноводческой ферме. Погибли двое мужчин.
Пожар начался около 23:30, во время тушения нашлись тела двоих охранников. Одному было 29 лет, другому — 43.Предварительно следователи выяснили, что накануне мужчины выпивали. Причиной пожара, вероятно, стал непотушенный окурок. Мужчины скончалась от угарного газа.
Расследование еще идет, выясняются все причины и обстоятельства. По результатам проверки следствие вынесет процессуальное решение.
Следователи напоминают омичам о том, что соблюдать меры пожарной безопасности жизненно необходимо. Основные причины пожаров в помещениях как раз — неосторожное обращение с огнем и непотушенными сигаретами. Также частые причины — нарушения при использовании газового и электрооборудования, в том числе электронагревательных приборов, неисправное печное отопление.
Напомним, 18 ноября случился еще один пожар, в котором погиб человек из-за неисправного печного отопления.