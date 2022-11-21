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Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин

Сегодня, 10:54
Фото: Пресс-служба СУ СКР Омской области
В Омской области выгорела животноводческая ферма вместе с охранниками. Следователи устанавливают причины пожара.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Омской области, в селе Артын Муромцевского района ночью 18 ноября произошел пожар на животноводческой ферме. Погибли двое мужчин.

Пожар начался около 23:30, во время тушения нашлись тела двоих охранников. Одному было 29 лет, другому — 43.Предварительно следователи выяснили, что накануне мужчины выпивали. Причиной пожара, вероятно, стал непотушенный окурок. Мужчины скончалась от угарного газа.

Расследование еще идет, выясняются все причины и обстоятельства. По результатам проверки следствие вынесет процессуальное решение.

Фото: пресс-служба СУ СКР Омской области

Следователи напоминают омичам о том, что соблюдать меры пожарной безопасности жизненно необходимо. Основные причины пожаров в помещениях как раз —  неосторожное обращение с огнем и непотушенными сигаретами. Также частые причины — нарушения при использовании газового и электрооборудования, в том числе электронагревательных приборов, неисправное печное отопление.

Напомним, 18 ноября случился еще один пожар, в котором погиб человек из-за неисправного печного отопления.

На севере Омской области при пожаре погиб 52-летний мужчина
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#Омск#Пожары#Происшествия#Новости#Омская область#СУ СКР#Пожар с погибшими#Сельское хозяйства#Охранник#Неосторожное обращение с огнем#Дарья Зыкова
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