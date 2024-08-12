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Мультфильмы

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2024
YouTube заблокировали: где смотреть «Синий трактор» и другие мультики малышам
12 августа, 07:56
2023
Суд из-за «Ми-ми-мишек». Омичка незаконно продавала фигурки героев и попала под суд
В Арбитражный суд Омска с иском обратились представители ООО «Ноль Плюс Медиа» о взыскании авторских прав.
22 ноября 2023, 12:25
2022
Контрафактные пеленки. Омскую предпринимательницу засудил «Союзмультфильм»
Пеленки тоже могут нарушить чьи-то права. «Союзмультфильм» судился с предпринимательницей из Омской области за изображение известного котенка.
7 ноября 2022, 09:12

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