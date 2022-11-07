Контрафактные пеленки. Омскую предпринимательницу засудил «Союзмультфильм»

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иски от АО киностудии «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Правообладатели подали в суд на жительницу Калачинска, которая нарушила их авторские права на персонажей из мультика «Котенок по имени Гав».
Омичка продавала ткани с рисунками «мультяшных» героев. Суд рассмотрел видео и фото с пеленками из контрольной закупки, на которых были изображены герои мультфильма — сам котенок Гав и щенок Шарик. Суд согласился с «Союзмультфильмом», что сходство есть. Омичке присудили пеленки уничтожить, выплатить по 20 тыс. рублей каждой организации, плюс почти 5 тыс. рублей на судебные издержки.
«Графическое и объемное изображение, расположение отдельных частей персонажей совпадает, цветовая гамма персонажей соответствует. Визуальное и графическое сходство охраняемых изображений персонажей, содержащихся на реализованном ответчиком товаре, позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения», — говорится в решении суда.
Киностудия «Союзмультфильм» получит деньги от омички за нарушение исключительного права, а ООО «Союзмультфильм» — за нарушение авторских прав. Изначально истцы просили по 50 тыс. рублей.
Это не первый раз, когда в Омском Арбитражном суде далекие от Омска правообладатели судятся с жителями города и области. Вот другой пример нарушения авторских прав: