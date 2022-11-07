Контрафактные пеленки. Омскую предпринимательницу засудил «Союзмультфильм»

Омичка продавала ткани с рисунками «мультяшных» героев. Суд рассмотрел видео и фото с пеленками из контрольной закупки, на которых были изображены герои мультфильма — сам котенок Гав и щенок Шарик. Суд согласился с «Союзмультфильмом», что сходство есть. Омичке присудили пеленки уничтожить, выплатить по 20 тыс. рублей каждой организации, плюс почти 5 тыс. рублей на судебные издержки.