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Контрафактные пеленки. Омскую предпринимательницу засудил «Союзмультфильм»

7 ноября 09:12
Фото: Видео о создании мультфильма на канале "Союзмультфильм"
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«Союзмультфильм» отсудил у продавца пеленок из Омской области 40 тыс. рублей

Пеленки тоже могут нарушить чьи-то права. «Союзмультфильм» судился с предпринимательницей из Омской области за изображение известного котенка.

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иски от АО киностудии «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Правообладатели подали в суд на жительницу Калачинска, которая нарушила их авторские права на персонажей из мультика «Котенок по имени Гав».

Омичка продавала ткани с рисунками «мультяшных» героев. Суд рассмотрел видео и фото с пеленками из контрольной закупки, на которых были изображены герои мультфильма — сам котенок Гав и щенок Шарик. Суд согласился с «Союзмультфильмом», что сходство есть. Омичке присудили пеленки уничтожить, выплатить по 20 тыс. рублей каждой организации, плюс почти 5 тыс. рублей на судебные издержки.

«Графическое и объемное изображение, расположение отдельных частей персонажей совпадает, цветовая гамма персонажей соответствует. Визуальное и графическое сходство охраняемых изображений персонажей, содержащихся на реализованном ответчиком товаре, позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения», — говорится в решении суда.

Киностудия «Союзмультфильм» получит деньги от омички за нарушение исключительного права, а ООО «Союзмультфильм» — за нарушение авторских прав. Изначально истцы просили по 50 тыс. рублей.

Это не первый раз, когда в Омском Арбитражном суде далекие от Омска правообладатели судятся с жителями города и области. Вот другой пример нарушения авторских прав:

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омская область#Мультфильмы#Арбитражный суд#Контрафакт
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