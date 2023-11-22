Суд из-за «Ми-ми-мишек». Омичка незаконно продавала фигурки героев и попала под суд

В иске было указано, что компании принадлежат исключительные права на изображения героев из мультфильма «Ми-ми-мишки» — Кешу, Тучку и Лисичку. Однако во время проверочной закупки на торговой точке в Омске, представители компании нашли незаконно размещенный товар — фигурки и карточки с изображением героем мультика. Это нарушает исключительные права компании. Кроме того, это не первый случай нарушения авторских прав со стороны омички-индивидуальной предпринимательницы.