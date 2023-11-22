Суд из-за «Ми-ми-мишек». Омичка незаконно продавала фигурки героев и попала под суд

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В иске было указано, что компании принадлежат исключительные права на изображения героев из мультфильма «Ми-ми-мишки» — Кешу, Тучку и Лисичку. Однако во время проверочной закупки на торговой точке в Омске, представители компании нашли незаконно размещенный товар — фигурки и карточки с изображением героем мультика. Это нарушает исключительные права компании. Кроме того, это не первый случай нарушения авторских прав со стороны омички-индивидуальной предпринимательницы.
Суд удовлетворил иск и обязал женщину выплатить компенсацию в размере 146 000 рублей за использование персонажей.
«Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу г. Омска ГУФССП России по Омской области», — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.
Омичку предупредили о возбуждении дела и рассказали о последствиях уклонения от выплаты штрафа. Она не стала дожидаться принудительных мер и оплатила полностью всю задолженность. Вследствие чего авторские права компании-правообладателя восстановлены, а решение суда исполнено.