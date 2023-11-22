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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Омичка продавала фигурки героев из популярного мультика и попала под суд

Суд из-за «Ми-ми-мишек». Омичка незаконно продавала фигурки героев и попала под суд

22 ноября 2023, 12:25

Омичка продавала фигурки героев из популярного мультика и попала под суд

В Арбитражный суд Омска с иском обратились представители ООО «Ноль Плюс Медиа» о взыскании авторских прав.

В иске было указано, что компании принадлежат исключительные права на изображения героев из мультфильма «Ми-ми-мишки» — Кешу, Тучку и Лисичку. Однако во время проверочной закупки на торговой точке в Омске, представители компании нашли незаконно размещенный товар — фигурки и карточки с изображением героем мультика. Это нарушает исключительные права компании. Кроме того, это не первый случай нарушения авторских прав со стороны омички-индивидуальной предпринимательницы.

Суд удовлетворил иск и обязал женщину выплатить компенсацию в размере 146 000 рублей за использование персонажей.

«Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу г. Омска ГУФССП России по Омской области», — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Омичку предупредили о возбуждении дела и рассказали о последствиях уклонения от выплаты штрафа. Она не стала дожидаться принудительных мер и оплатила полностью всю задолженность. Вследствие чего авторские права компании-правообладателя восстановлены, а решение суда исполнено.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Герои#Мультфильмы#Права#Авторское право#Анастасия Баянова#Автор
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