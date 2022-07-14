Никаких маек. В Омске утвердили расписание новых рейсов теплохода в Ачаир

Билет для взрослого пассажиры в одну сторону обойдется в 700 рублей, для ребенка — 300 рублей. На рейсе действуют особые ограничения: пассажиров в состоянии опьянения, а также в открытой одежде — майке и шортах — не пустят на борт. Это связано с дресс-кодом, который действует в Ачаирском монастыре. Также во время рейса будут действовать и другие ограничения.