Никаких маек. В Омске утвердили расписание новых рейсов теплохода в Ачаир

В паблике «Омский теплоход» опубликовали утвержденное расписание теплоходов по новому рейсу в Ачаир. Пока расписание составлено только на три ближайших дня — пятницу, субботу, и воскресенье. На следующей неделе, уточняют в паблике, расписание изменится.
«Расписание на следующую неделю будет подвергнуто изменениям — рейсы будут осуществляться каждый день и в другое время. В соответствии с мнением пассажиров будет увеличено и время стоянки», — уточнили в паблике и добавили, что новое расписание появится на этих выходных.
Пока известно, что теплоход будет отправляться из Омска в 13:15 и прибывать в Ачаир к 15:30. Обратный рейс запланирован на 17:30, в Омск теплоход придет к 19:50.
Билет для взрослого пассажиры в одну сторону обойдется в 700 рублей, для ребенка — 300 рублей. На рейсе действуют особые ограничения: пассажиров в состоянии опьянения, а также в открытой одежде — майке и шортах — не пустят на борт. Это связано с дресс-кодом, который действует в Ачаирском монастыре. Также во время рейса будут действовать и другие ограничения.