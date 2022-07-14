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Никаких маек. В Омске утвердили расписание новых рейсов теплохода в Ачаир

Никаких маек. В Омске утвердили расписание новых рейсов теплохода в Ачаир

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI

Омский речпорт утвердил расписание рейсов теплохода в Ачаир

Омичам придется соблюдать правила, чтобы их пустили на борт теплохода.

В паблике «Омский теплоход» опубликовали утвержденное расписание теплоходов по новому рейсу в Ачаир. Пока расписание составлено только на три ближайших дня — пятницу, субботу, и воскресенье. На следующей неделе, уточняют в паблике, расписание изменится.

«Расписание на следующую неделю будет подвергнуто изменениям — рейсы будут осуществляться каждый день и в другое время. В соответствии с мнением пассажиров будет увеличено и время стоянки», — уточнили в паблике и добавили, что новое расписание появится на этих выходных.

Пока известно, что теплоход будет отправляться из Омска в 13:15 и прибывать в Ачаир к 15:30. Обратный рейс запланирован на 17:30, в Омск теплоход придет к 19:50.

Билет для взрослого пассажиры в одну сторону обойдется в 700 рублей, для ребенка — 300 рублей. На рейсе действуют особые ограничения: пассажиров в состоянии опьянения, а также в открытой одежде — майке и шортах — не пустят на борт. Это связано с дресс-кодом, который действует в Ачаирском монастыре. Также во время рейса будут действовать и другие ограничения.

Фото: vk.com/omskteplohod
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Теплоход#Иртыш#Рейс#Монастырь#Ачаирский монастырь
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