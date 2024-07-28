Икона Русских Побед. В Омск доставили икону Казанской Божией Матери

Святыня уже посетила несколько городов в рамках всероссийского молебна о Победе и Омск — одна из точек маршрута, после которой увидеть святыню воочию смогут жители 52 городов страны.