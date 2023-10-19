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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

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Стало известно, когда в Омск прибудет митрополит Омский и Таврический Дионисий

19 октября 2023, 11:35
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, когда митрополит Омский и Таврический прибудет в город

По сообщению регионального правительства, встреча митрополита в Омске состоится уже завтра.

Она назначена на 17:00. После торжественной встречи митрополит Омский и Таврический Дионисий совершит молебен в Успенском кафедральном соборе.

Напомним, что о смене митрополита в Омской области стало известно 11 октября. Тогда, на заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый руководитель епархии — 48-летний Дионисий Воскресенский.

Митрополит Владимир же, занимавший пост с 2012 года, ушел на покой в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году, сейчас ему уже 83 года.

В Омской области назначили нового митрополита
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#Омск#Омская область#Успенский собор#Церковь#Новости#Анастасия Баянова#Молебен#Церковная служба
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