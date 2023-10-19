Стало известно, когда в Омск прибудет митрополит Омский и Таврический Дионисий

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Она назначена на 17:00. После торжественной встречи митрополит Омский и Таврический Дионисий совершит молебен в Успенском кафедральном соборе.
Напомним, что о смене митрополита в Омской области стало известно 11 октября. Тогда, на заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый руководитель епархии — 48-летний Дионисий Воскресенский.
Митрополит Владимир же, занимавший пост с 2012 года, ушел на покой в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году, сейчас ему уже 83 года.