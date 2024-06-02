Икона Русских Побед. В Омск доставили икону Казанской Божией Матери

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Как сообщил глава Омской области в своем Telegram-канале, сегодня, в ходе молебна о Победе, в Омск была доставлена чудотворная Казанская икона Божией Матери. Также, важный для верующих образ, еще носит наименование иконы Русских Побед.
Всероссийский молебен, во время которого икону провезут по всей России, был благословлен Патриархом Кириллом. Поклониться святыне все желающие могут в Успенском соборе: сегодня с 11:00 до 21:00, и 3 июня — с 7 утра до 16:00 часов.
Отметим, что некоторые искусствоведы называют датой написания иконы Русских Побед 1580 год, а сам образ стал участником важных исторических событий: Смутного времени, Отечественной войны 1812 года, а в 1918 году икона была вывезена с территории России — вернуть ее удалось только в 2023 году.
Напомним, прибытие иконы было анонсировано 28 мая представителями омской епархии: