gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Прибытие иконы в омский Кафедральный собор

Икона Русских Побед. В Омск доставили икону Казанской Божией Матери

2 июня 2024, 04:19
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Прибытие иконы в омский Кафедральный собор
Святыня уже посетила несколько городов в рамках всероссийского молебна о Победе и Омск — одна из точек маршрута, после которой увидеть святыню воочию смогут жители 52 городов страны.

Как сообщил глава Омской области в своем Telegram-канале, сегодня, в ходе молебна о Победе, в Омск была доставлена чудотворная Казанская икона Божией Матери. Также, важный для верующих образ, еще носит наименование иконы Русских Побед.

Всероссийский молебен, во время которого икону провезут по всей России, был благословлен Патриархом Кириллом. Поклониться святыне все желающие могут в Успенском соборе: сегодня с 11:00 до 21:00, и 3 июня — с 7 утра до 16:00 часов.

Прибытие иконы в омский Кафедральный соборПрибытие иконы в омский Кафедральный собор
Прибытие иконы в омский Кафедральный соборПрибытие иконы в омский Кафедральный собор
Прибытие иконы в омский Кафедральный соборПрибытие иконы в омский Кафедральный собор
Прибытие иконы в омский Кафедральный соборПрибытие иконы в омский Кафедральный собор
Прибытие иконы в омский Кафедральный собор
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»

Отметим, что некоторые искусствоведы называют датой написания иконы Русских Побед 1580 год, а сам образ стал участником важных исторических событий: Смутного времени, Отечественной войны 1812 года, а в 1918 году икона была вывезена с территории России — вернуть ее удалось только в 2023 году.

Напомним, прибытие иконы было анонсировано 28 мая представителями омской епархии:

В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Патриарх Кирилл#Молебен#Казанская икона Божией Матери#Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы
Подпишитесь
На президентские выборы 2024 года Омская область потратила почти полмиллиарда рублей
31 мая, 13:13
Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10
Вчера, 19:31
Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова
31 мая, 12:45
6 лет колонии. Жителя района Омской области осудили за фейки о вооруженных силах РФ
Сегодня, 04:53
Еще ниже. Уровень Иртыша в Омской области за минувшие сутки опустился на 3 сантиметра
Сегодня, 03:31
Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10
Вчера, 19:48
"