Икона Русских Побед. В Омск доставили икону Казанской Божией Матери

Отметим, что некоторые искусствоведы называют датой написания иконы Русских Побед 1580 год, а сам образ стал участником важных исторических событий: Смутного времени, Отечественной войны 1812 года, а в 1918 году икона была вывезена с территории России — вернуть ее удалось только в 2023 году.