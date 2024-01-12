Мать девочки, умершей в поезде по дороге в Омск, отказалась от госпитализации

Об отказе от госпитализации Properm.ru сообщили в Минздраве Пермского края. Известно, что мать и двое ее сыновей имели точно такие же симптомы, что и умершая семимесячная девочка. Женщина предположила, что ребенок заразился гриппом и именно это стало причиной смерти, сейчас эта информация проверяется.