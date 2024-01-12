Мать девочки, умершей в поезде по дороге в Омск, отказалась от госпитализации

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Об отказе от госпитализации Properm.ru сообщили в Минздраве Пермского края. Известно, что мать и двое ее сыновей имели точно такие же симптомы, что и умершая семимесячная девочка. Женщина предположила, что ребенок заразился гриппом и именно это стало причиной смерти, сейчас эта информация проверяется.
Напомним, что мать с тремя детьми ехала на поезде сообщением Москва-Чита в Омск. В один момент всем четверым стало плохо, у семьи поднялась температура, а младшая девочка, к моменту приезда медиков, уже находилась без сознания. На станции Кунгур врачи пытались спасти ребенка, но безуспешно.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, которую лично контролирует глава следственного комитета Пермского края Денис Головкин.