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Published Сегодня, 09:47

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Мать умершей в поезде семимесячной девочки отказалась от госпитализации

Мать девочки, умершей в поезде по дороге в Омск, отказалась от госпитализации

12 января 2024, 09:47
Фото: 1MI

Мать умершей в поезде семимесячной девочки отказалась от госпитализации

Женщина покинула пермскую больницу вместе с двумя братьями погибшей малышки.

Об отказе от госпитализации Properm.ru сообщили в Минздраве Пермского края. Известно, что мать и двое ее сыновей имели точно такие же симптомы, что и умершая семимесячная девочка. Женщина предположила, что ребенок заразился гриппом и именно это стало причиной смерти, сейчас эта информация проверяется.

Напомним, что мать с тремя детьми ехала на поезде сообщением Москва-Чита в Омск. В один момент всем четверым стало плохо, у семьи поднялась температура, а младшая девочка, к моменту приезда медиков, уже находилась без сознания. На станции Кунгур врачи пытались спасти ребенка, но безуспешно.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, которую лично контролирует глава следственного комитета Пермского края Денис Головкин.

Семимесячная девочка умерла в поезде на глазах у матери при возвращении в Омск
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#Омск#Омская область#Смерть человека#Младенческая смертность#Смерть#Смерть пассажира#Новости#Смерть ребенка#Младенец#Смертельный исход#Анастасия Баянова
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