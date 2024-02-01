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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:43

В Омске женщина ударила семилетнего обидчика сына

Недетские разборки. В омской школе родители вмешались в конфликт первоклассников

1 февраля 2024, 09:14
Фото: 1MI

В Омске женщина ударила семилетнего обидчика сына

В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлен инцидент.

Как сказано в публикации, «неприятный» случай произошел 24 января у СОШ №47. Судя по видеозаписи, между детьми завязался конфликт, который перерос в драку. Одного из мальчиков повалили и начали бить, он в свою очередь отвечал обидчикам.

Неожиданно подбежала мама мальчика и начала наносить удары ребенку, который пнул ее сына. После женщина взяла первоклассника под руку и повела в здание школы.

Представитель администрации школы ответил в комментариях, что социальный педагог школы выясняет ситуацию.

Фото: «ВКонтакте»/ ЧП Омск
«Для урегулирования конфликта были приглашены родители. При необходимости будет привлечена служба школьной медиации, психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения для проведения мероприятий с обучающимися», — сказали в администрации.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то не поддерживает такое поведение взрослой женщины и считает сложившуюся ситуацию абсурдной, кто-то же, наоборот, занял сторону мамы ребенка.

#Драка#Родители#Мама#Конфликт#Первоклассник#Анастасия Чернобаева
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