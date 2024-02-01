Недетские разборки. В омской школе родители вмешались в конфликт первоклассников

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как сказано в публикации, «неприятный» случай произошел 24 января у СОШ №47. Судя по видеозаписи, между детьми завязался конфликт, который перерос в драку. Одного из мальчиков повалили и начали бить, он в свою очередь отвечал обидчикам.
Неожиданно подбежала мама мальчика и начала наносить удары ребенку, который пнул ее сына. После женщина взяла первоклассника под руку и повела в здание школы.
Представитель администрации школы ответил в комментариях, что социальный педагог школы выясняет ситуацию.
«Для урегулирования конфликта были приглашены родители. При необходимости будет привлечена служба школьной медиации, психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения для проведения мероприятий с обучающимися», — сказали в администрации.
Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то не поддерживает такое поведение взрослой женщины и считает сложившуюся ситуацию абсурдной, кто-то же, наоборот, занял сторону мамы ребенка.