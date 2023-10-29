gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Лунное затмение

Выбрать дату
2023
Омичи наблюдали небесное явление, которого не будет в ближайшие годы
Процесс продлился около 4,5 часов.
29 октября 2023, 09:35
2022
Кровавая луна. Завтра омичей ждет необычное космическое явление
Полная фаза лунного затмения продлится почти полтора часа.
7 ноября 2022, 06:39
Тучи помешали омичам насладиться редким и красивым явлением
25 октября 2022, 11:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика