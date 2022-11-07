Завтра, 8 ноября, произойдет полное лунное затмение. Оно будет кроваво-красного цвета, потому что тень Земли упадет на Луну. Также его особенность будет в том, что Луна покроет Уран. Из-за чего можно будет видеть, как диск планеты скрывается за лунным диском.