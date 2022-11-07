Завтра, 8 ноября, произойдет полное лунное затмение. Оно будет кроваво-красного цвета, потому что тень Земли упадет на Луну. Также его особенность будет в том, что Луна покроет Уран. Из-за чего можно будет видеть, как диск планеты скрывается за лунным диском.
Затмение увидят жители Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, а также некоторых регионов Северной и Восточной Европы. В России полюбоваться на красную Луну смогут жители Сибири и Дальнего Востока.
У омичей будет возможность наблюдать за затмением только при ясной погоде. Максимальная фаза затмения ожидается в 16:59. Полная фаза продлится почти полтора часа.
Напомним, что 25 октября произошло частичное солнечное затмение. Однако большинство омичей не смогли его увидеть из-за плохой погоды.