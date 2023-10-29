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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

иллюстрация

Омичи наблюдали небесное явление, которого не будет в ближайшие годы

29 октября 2023, 09:35
Фото: Midjourney
иллюстрация

Омичи наблюдали самое глубокое лунное затмение года

Процесс продлился около 4,5 часов.

В ночь на 29 октября жители Омской области могли наблюдать редкое лунное затмение. Запечатлеть явление успел известный местный астроном Владимир Крупко. Он рассказал об этом в своих социальных сетях:

«С погодой повезло. Снял гало вокруг Луны и Юпитера, отдельно близость светил, начало и максимальную фазу».
лунное затмение в ночь на 29 октябрялунное затмение в ночь на 29 октября
лунное затмение в ночь на 29 октябрялунное затмение в ночь на 29 октября
лунное затмение в ночь на 29 октябрялунное затмение в ночь на 29 октября
лунное затмение в ночь на 29 октябрялунное затмение в ночь на 29 октября
лунное затмение в ночь на 29 октября
Фото: скриншот страницы омского астронома

Это было самое глубокое лунное затмение до 2025 года. Тень Земли покрыла до 6% поверхности спутника. Событие завершило коридор затмений 2023 года — это период между солнечными и лунными.

Процесс длился около 4,5 часов. Изменение оттенка Луны можно было увидеть невооруженным глазом. Спутник казался больше, чем обычно, потому что находился в ближней точке своей орбиты.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Астрономия#Владимир Крупко#Лунное затмение#Природа#Небо
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