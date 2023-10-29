Омичи наблюдали небесное явление, которого не будет в ближайшие годы

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В ночь на 29 октября жители Омской области могли наблюдать редкое лунное затмение. Запечатлеть явление успел известный местный астроном Владимир Крупко. Он рассказал об этом в своих социальных сетях:
«С погодой повезло. Снял гало вокруг Луны и Юпитера, отдельно близость светил, начало и максимальную фазу».
Это было самое глубокое лунное затмение до 2025 года. Тень Земли покрыла до 6% поверхности спутника. Событие завершило коридор затмений 2023 года — это период между солнечными и лунными.
Процесс длился около 4,5 часов. Изменение оттенка Луны можно было увидеть невооруженным глазом. Спутник казался больше, чем обычно, потому что находился в ближней точке своей орбиты.