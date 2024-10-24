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Лотерейные билеты

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Октябрь
Омич выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но не пришел за призом
Обладателя крупной суммы ждут в лотерейном центре «Столото».
24 октября, 13:42
Август
От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму
Женщина побаловала себя билетом на Новый год, но он принес ей только 100 рублей. Однако потом один из билетов оказался с крупным выигрышем.
29 августа, 02:31
Январь
Сибирячка попыталась стать богатой, нарушив закон
Женщина похитила лотерейные билеты, пока работала в отделении почтовой связи.
26 января, 09:09

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