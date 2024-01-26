Сибирячка попыталась стать богатой, нарушив закон

Нарушения выявили во время инвентаризации: на почту пришла прокурорская проверка, и женщине не осталось ничего, кроме как признаться в нарушении закона. В отношении сибирячки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Отмечается, что женщина сотрудничает со следствием. При этом работы она уже лишилась, уточняет издание.