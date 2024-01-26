Сибирячка попыталась стать богатой, нарушив закон

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Как сообщает портал «Сибдепо» со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области, речь идет о 40-летней жительнице Кузбасса. Она работала начальником отделения почтовой связи, и в какой-то момент решила подзаработать.
Как установили следователи, с ноября 2022 года по июнь 2023 года женщина похитила товары, которые ей были вверены по должностным инструкциям. Речь идет о продуктах и лотерейных билетах, которые продавались в отделениях связи, а также о деньгах в кассе. Общая сумма ущерба составила 76 тыс рублей.
Нарушения выявили во время инвентаризации: на почту пришла прокурорская проверка, и женщине не осталось ничего, кроме как признаться в нарушении закона. В отношении сибирячки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Отмечается, что женщина сотрудничает со следствием. При этом работы она уже лишилась, уточняет издание.