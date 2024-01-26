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Сибирячка попыталась стать богатой, нарушив закон

Сибирячка попыталась стать богатой, нарушив закон

26 января 2024, 09:09
Фото: 1MI
Женщина похитила лотерейные билеты, пока работала в отделении почтовой связи.

Как сообщает портал «Сибдепо» со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области, речь идет о 40-летней жительнице Кузбасса. Она работала начальником отделения почтовой связи, и в какой-то момент решила подзаработать.

Как установили следователи, с ноября 2022 года по июнь 2023 года женщина похитила товары, которые ей были вверены по должностным инструкциям. Речь идет о продуктах и лотерейных билетах, которые продавались в отделениях связи, а также о деньгах в кассе. Общая сумма ущерба составила 76 тыс рублей.

Нарушения выявили во время инвентаризации: на почту пришла прокурорская проверка, и женщине не осталось ничего, кроме как признаться в нарушении закона. В отношении сибирячки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Отмечается, что женщина сотрудничает со следствием. При этом работы она уже лишилась, уточняет издание.

Ссора закончилась неожиданно. Сибиряк погиб, отобрав у сожительницы швабру
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#Происшествия#Преступление#Кража#Уголовное дело#Деньги#Продукты#Новости#Ольга Акамова#Кемеровская область#Нарушение закона#Сибирячка#Почтовая связь#Лотерейные билеты
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