В Омске для участников Сабантуя запустят специальный укороченный маршрут

Завтра, 27 июля, в Омске будут отмечать иртышский Сабантуй. Для участников и гостей мероприятия решили запустить специальный пассажирский маршрут. Он будет курсировать от «Автовокзала» до «Городка Водников» с 12 до 17 часов.