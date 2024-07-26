В Омске для участников Сабантуя запустят специальный укороченный маршрут

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Завтра, 27 июля, в Омске будут отмечать иртышский Сабантуй. Для участников и гостей мероприятия решили запустить специальный пассажирский маршрут. Он будет курсировать от «Автовокзала» до «Городка Водников» с 12 до 17 часов.
Как сообщил мэр Сергей Шелест, автобусы среднего класса проследуют по Лукашевича, Красному Пути, метромосту, 70 лет Октября, Степанца, Перелета и проспекту Комарова. Пассажиров обещают подбирать на всех остановках по пути следования.
«Для удобства на транспортном средстве разместят два трафарета со схемой маршрута, еще один на лобовом стекле — с надписью „Иртышский Сабантуй“», — пояснил Шелест.
Напомним, что ради празднования Сабантуя в городе завтра перекроют улицы рядом с парком «Зеленый остров». По 1-й и 2-й Затонским нельзя будет проехать с 10.00 до 18.00.