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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Омске для участников Сабантуя запустят специальный укороченный маршрут

В Омске для участников Сабантуя запустят специальный укороченный маршрут

26 июля 2024, 09:44
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста
На маршрут, который будет работать 27 июля пять часов, поставят автобусы среднего класса.

Завтра, 27 июля, в Омске будут отмечать иртышский Сабантуй. Для участников и гостей мероприятия решили запустить специальный пассажирский маршрут. Он будет курсировать от «Автовокзала» до «Городка Водников» с 12 до 17 часов.

Как сообщил мэр Сергей Шелест, автобусы среднего класса проследуют по Лукашевича, Красному Пути, метромосту, 70 лет Октября, Степанца, Перелета и проспекту Комарова. Пассажиров обещают подбирать на всех остановках по пути следования.

«Для удобства на транспортном средстве разместят два трафарета со схемой маршрута, еще один на лобовом стекле — с надписью „Иртышский Сабантуй“», — пояснил Шелест.

Напомним, что ради празднования Сабантуя в городе завтра перекроют улицы рядом с парком «Зеленый остров». По 1-й и 2-й Затонским нельзя будет проехать с 10.00 до 18.00.

Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Маршруты#Новости#Иртышский Сабантуй
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