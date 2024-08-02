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Геннадий Фридман

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Август
Омский предприниматель Геннадий Фридман отказался от своего последнего бизнес-актива
Его доля в компании «Ф-Консалтинг» перешла к сыну, Илье Фридману.
2 августа, 05:26
Июль
Теперь без «Высоких стандартов»: Геннадий Фридман отказался от доли в 2 фирмах
Теперь у предпринимателя остался в собственности только один бизнес-актив.
26 июля, 06:37
Март
Новое лицо. Омскую иудейскую общину возглавил совладелец «Фармакопейки»
Соответствующие изменения уже внесли в государственный реестр юридических лиц.
17 марта, 07:08
Февраль
«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство
Ряд СМИ уже написал о том, что Олег Милютин встал во главе организации «Ор Хадаш».
13 февраля, 10:23

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