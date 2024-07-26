Теперь без «Высоких стандартов»: Геннадий Фридман отказался от доли в 2 фирмах

Напомним: Геннадий Фридман еще несколько лет назад отказался от руководства семейной бизнес-империей в силу своего почтенного возраста: сейчас ему 78 лет. В начале текущего года он ушел и с поста руководителя иудейской общины Омска «Ор Хадаш». На данный момент Фридману-старшему принадлежит только 1 бизнес-актив — 16,8% уставного капитала ООО «Ф-Консалтинг».