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Updated Сегодня, 06:39

Геннадий Фридман отказался от доли в 2 компаниях

Теперь без «Высоких стандартов»: Геннадий Фридман отказался от доли в 2 фирмах

26 июля 2024, 06:37
Фото: пресс-служба «Евромед»

Геннадий Фридман отказался от доли в 2 компаниях

Теперь у предпринимателя остался в собственности только один бизнес-актив.

Омский предприниматель Геннадий Фридман продолжает отходить от дел. Сегодня стало известно, что он отказался от доли сразу в двух компаниях: ООО «Академия профессионального образования „Евромед“» и ООО «Высокие стандарты качества строительства». В первом случае Фридману принадлежали 30% уставного капитала, во втором — 0,79%. Обе доли перешли к его сыну Илье Фридману.

Напомним: Геннадий Фридман еще несколько лет назад отказался от руководства семейной бизнес-империей в силу своего почтенного возраста: сейчас ему 78 лет. В начале текущего года он ушел и с поста руководителя иудейской общины Омска «Ор Хадаш». На данный момент Фридману-старшему принадлежит только 1 бизнес-актив — 16,8% уставного капитала ООО «Ф-Консалтинг».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Геннадий Фридман
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