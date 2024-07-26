Теперь без «Высоких стандартов»: Геннадий Фридман отказался от доли в 2 фирмах

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Омский предприниматель Геннадий Фридман продолжает отходить от дел. Сегодня стало известно, что он отказался от доли сразу в двух компаниях: ООО «Академия профессионального образования „Евромед“» и ООО «Высокие стандарты качества строительства». В первом случае Фридману принадлежали 30% уставного капитала, во втором — 0,79%. Обе доли перешли к его сыну Илье Фридману.
Напомним: Геннадий Фридман еще несколько лет назад отказался от руководства семейной бизнес-империей в силу своего почтенного возраста: сейчас ему 78 лет. В начале текущего года он ушел и с поста руководителя иудейской общины Омска «Ор Хадаш». На данный момент Фридману-старшему принадлежит только 1 бизнес-актив — 16,8% уставного капитала ООО «Ф-Консалтинг».