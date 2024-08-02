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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

Геннадий Фридман отказался от своего последнего бизнес-актива

Омский предприниматель Геннадий Фридман отказался от своего последнего бизнес-актива

2 августа 2024, 05:26
Фото: пресс-служба «Евромед»

Геннадий Фридман отказался от своего последнего бизнес-актива

Его доля в компании «Ф-Консалтинг» перешла к сыну, Илье Фридману.

В обществе с ограниченной ответственностью «Ф-Консалтинг», зарегистрированном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. 6,65% уставного капитала, принадлежавшие прежде Геннадию Фридману, перешли к его сыну Илье, который стал, таким образом, единственным учредителем компании.

«Ф-Консалтинг» занимается автомобильными грузоперевозками, ее выручка за 2023 год превысила 220 млн рублей. Руководят компанией сразу 2 управляющих-индивидуальных предпринимателя — Илья Фридман и Николай Пенкин.

Отметим, что неделю назад Геннадий Фридман отказался от долей в компаниях «АПО „Евромед“» и «Высокие стандарты качества строительства». Теперь, после ухода из «Ф-Консалтинга», у предпринимателя не осталось никаких бизнес-активов. В силу своего почтенного возраста (Геннадию Шмерельевичу 78 лет), он уже отказался от руководства семейной бизнес-империей и ушел с поста главы иудейской общины Омска.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Геннадий Фридман
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