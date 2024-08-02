Омский предприниматель Геннадий Фридман отказался от своего последнего бизнес-актива

Отметим, что неделю назад Геннадий Фридман отказался от долей в компаниях «АПО „Евромед“» и «Высокие стандарты качества строительства». Теперь, после ухода из «Ф-Консалтинга», у предпринимателя не осталось никаких бизнес-активов. В силу своего почтенного возраста (Геннадию Шмерельевичу 78 лет), он уже отказался от руководства семейной бизнес-империей и ушел с поста главы иудейской общины Омска.