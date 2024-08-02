Омский предприниматель Геннадий Фридман отказался от своего последнего бизнес-актива

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В обществе с ограниченной ответственностью «Ф-Консалтинг», зарегистрированном в Омске на улице Масленникова, изменилась структура собственности. 6,65% уставного капитала, принадлежавшие прежде Геннадию Фридману, перешли к его сыну Илье, который стал, таким образом, единственным учредителем компании.
«Ф-Консалтинг» занимается автомобильными грузоперевозками, ее выручка за 2023 год превысила 220 млн рублей. Руководят компанией сразу 2 управляющих-индивидуальных предпринимателя — Илья Фридман и Николай Пенкин.
Отметим, что неделю назад Геннадий Фридман отказался от долей в компаниях «АПО „Евромед“» и «Высокие стандарты качества строительства». Теперь, после ухода из «Ф-Консалтинга», у предпринимателя не осталось никаких бизнес-активов. В силу своего почтенного возраста (Геннадию Шмерельевичу 78 лет), он уже отказался от руководства семейной бизнес-империей и ушел с поста главы иудейской общины Омска.