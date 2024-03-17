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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

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Новое лицо. Омскую иудейскую общину возглавил совладелец «Фармакопейки»

17 марта 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
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Омская иудейская община сменила председателя — им стал Олег Милютин

Соответствующие изменения уже внесли в государственный реестр юридических лиц.

13 марта в омской иудейской общине «Ор Хадаш» официально сменился председатель: Геннадия Фридмана, занимавшего эту должность 15 лет, сменил Олег Милютин, владелец компании «Медэкспорт — Северная звезда» и ее франчайзингового проекта — сети аптек «Фармакопейка».

Отметим, что его назначение председателем было утверждено еще 12 февраля собранием общины. Как сообщали «Коммерческие вести», Милютин был единственной кандидатурой, выдвинутой на собрании.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возможности отказа Фридмана от поста председателя из-за возраста.

«Пока идет подсчет голосов»: в еврейской общине Омска скоро сменится руководство
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#Омск#Новости#Илья Скобин#Геннадий Фридман#Олег Милютин#Иудейская община#Ор Хадаш#Медэкспорт - Северная звезда#Фармакопейка
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