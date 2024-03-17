Новое лицо. Омскую иудейскую общину возглавил совладелец «Фармакопейки»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
13 марта в омской иудейской общине «Ор Хадаш» официально сменился председатель: Геннадия Фридмана, занимавшего эту должность 15 лет, сменил Олег Милютин, владелец компании «Медэкспорт — Северная звезда» и ее франчайзингового проекта — сети аптек «Фармакопейка».
Отметим, что его назначение председателем было утверждено еще 12 февраля собранием общины. Как сообщали «Коммерческие вести», Милютин был единственной кандидатурой, выдвинутой на собрании.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возможности отказа Фридмана от поста председателя из-за возраста.