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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

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Омская полиция планирует арендовать за 2 млн помещения для занятий спортом

29 декабря 2023, 09:21
Фото: 1MI
Иллюстрация
Все спортивные залы и площадки должны находиться в одной локации в пределах Омска.

УМВД России по Омской области сегодня, 29 декабря, разместило заявку на аренду помещений для занятий спортом для своих сотрудников. Согласно документам, необходимы мини футбольное поле, тренажерный и игровой залы и зал единоборств. Срок аренды — с 1 февраля по 20 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 2 098 250 рублей.

Все спортивные залы и площадки должны находиться в одной локации в пределах Омска. Они должны соответствовать нормам безопасности.

Заявки от арендодателей принимают до 12 января. Итоги аукциона подведут 16 января.

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#Общество#Спорт#Аукцион#Евгений Игишев#Тренажерный зал#Футбольное поле#Омская полиция
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