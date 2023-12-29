Омская полиция планирует арендовать за 2 млн помещения для занятий спортом

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
УМВД России по Омской области сегодня, 29 декабря, разместило заявку на аренду помещений для занятий спортом для своих сотрудников. Согласно документам, необходимы мини футбольное поле, тренажерный и игровой залы и зал единоборств. Срок аренды — с 1 февраля по 20 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 2 098 250 рублей.
Все спортивные залы и площадки должны находиться в одной локации в пределах Омска. Они должны соответствовать нормам безопасности.
Заявки от арендодателей принимают до 12 января. Итоги аукциона подведут 16 января.