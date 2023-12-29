Омская полиция планирует арендовать за 2 млн помещения для занятий спортом

УМВД России по Омской области сегодня, 29 декабря, разместило заявку на аренду помещений для занятий спортом для своих сотрудников. Согласно документам, необходимы мини футбольное поле, тренажерный и игровой залы и зал единоборств. Срок аренды — с 1 февраля по 20 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 2 098 250 рублей.