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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В знак скорби по погибшим в «Крокусе» в Омске приспустили государственные флаги

В знак скорби по погибшим в «Крокусе» в Омске приспустили государственные флаги

23 марта 2024, 11:04
Фото: Правительство Омской области
Приспущен в том числе и самый большой государственный флаг на территории Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в знак скорби по жертвам теракта в здании «Крокус сити холл» на всех госучреждениях региона приспустят флаги.

Помимо этого, приспустили и самый большой государственный флаг, который находится на территории Омской области.

«Как бы ни пытались силы, противоборствующие нашей стране, наш народ не напугать и не победить», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Омская крепостьОмская крепость
Омская крепость
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Напомним, что трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Группа мужчин с автоматами ворвалась в здание концертного зала «Крокус сити холл» и начала расстреливать посетителей. Впоследствии здание загорелось. Сейчас на месте продолжается разбор завалов. По последним официальным данным число погибших достигло уже 115 человек.

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