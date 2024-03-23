В знак скорби по погибшим в «Крокусе» в Омске приспустили государственные флаги

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в знак скорби по жертвам теракта в здании «Крокус сити холл» на всех госучреждениях региона приспустят флаги.
Помимо этого, приспустили и самый большой государственный флаг, который находится на территории Омской области.
«Как бы ни пытались силы, противоборствующие нашей стране, наш народ не напугать и не победить», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, что трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Группа мужчин с автоматами ворвалась в здание концертного зала «Крокус сити холл» и начала расстреливать посетителей. Впоследствии здание загорелось. Сейчас на месте продолжается разбор завалов. По последним официальным данным число погибших достигло уже 115 человек.