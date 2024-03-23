В знак скорби по погибшим в «Крокусе» в Омске приспустили государственные флаги

Напомним, что трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Группа мужчин с автоматами ворвалась в здание концертного зала «Крокус сити холл» и начала расстреливать посетителей. Впоследствии здание загорелось. Сейчас на месте продолжается разбор завалов. По последним официальным данным число погибших достигло уже 115 человек.