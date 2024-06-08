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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:35

иллюстрация

Ищут подрядчика. На украшение улиц Омска в честь Дня города выделили миллион рублей

8 июня 2024, 06:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске ищут подрядчика для украшения улиц ко Дню города за миллион рублей

В Омске ищут подрядчика, который займется изготовлением и установкой баннеров на улицах города. Заявки принимаются до 17 июня. Все работы должны быть завершены до 19 июля.

В Омске ищут подрядчика для оформления мест проведения мероприятий, приуроченных ко Дню города. Соответствующую заявку накануне, 7 июня, разместил департамент контрактной системы в сфере закупок мэрии. Начальная стоимость контракта составляет 1 037 200 рублей.

Подрядчика определят уже в понедельник, 17 июня. Он будет заниматься изготовлением и монтажом баннерных панно на улицах Омска в период с даты заключения контракта по 19 июля.

украшения ко Дню городаукрашения ко Дню города
украшения ко Дню городаукрашения ко Дню города
украшения ко Дню городаукрашения ко Дню города
украшения ко Дню городаукрашения ко Дню города
украшения ко Дню городаукрашения ко Дню города
украшения ко Дню города
Фото: zakupki.gov.ru

В этом году ко Дню города будут украшены следующие места:

  • мост «Комсомольский»: установят 16 баннерных панно;
  • улица Гагарина: разместят 32 баннера, установленных на 16 опорах освещения.
  • Иртышская набережная: украсят 154 баннерных панно;
  • улица 60 лет Победы: разместят 48 баннеров;
  • улица Транссибирская: установят 48 баннерных панно;
  • Кировская развязка: украсят две стелы окружной дороги баннерными панно;
  • улица Ленина: разместят 27 флагов на трехрожковых металлоконструкциях на девяти опорах освещения;
  • Соборная площадь со стороны Кафедрального собора: разместят 30 флагов;
  • улица 3-я Островская: украсят флагштоки с внутригрунтовым креплением высотой 5 метров, на которых разместят 12 флагов;
  • улица Масленникова: установят флагштоки с внутригрунтовым креплением высотой 5 метров и разместят на них 12 флагов;
  • улица 70 лет Октября: украсят флагштоки с внутригрунтовым креплением высотой 5 метров и установят на них 12 флагов;
  • улица Заозерная: разместят 80 флагов;
  • улица Конева: установят флагштоки с внутригрунтовым креплением высотой 5 метров для размещения флагов.

Напомним, в этом году было решено запустить фонтан у омской библиотеки имени Пушкина ко Дню города. Пробный запуск состоялся перед 9 Мая, однако он завершился небольшим потопом. Отметим, что на ремонт из городского бюджета не было потрачено ни рубля.

20 лет стоял без дела. Фонтан у омской библиотеки Пушкина запустят ко Дню города
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