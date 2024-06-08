Ищут подрядчика. На украшение улиц Омска в честь Дня города выделили миллион рублей

Напомним, в этом году было решено запустить фонтан у омской библиотеки имени Пушкина ко Дню города. Пробный запуск состоялся перед 9 Мая, однако он завершился небольшим потопом. Отметим, что на ремонт из городского бюджета не было потрачено ни рубля.