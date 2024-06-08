Ищут подрядчика. На украшение улиц Омска в честь Дня города выделили миллион рублей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:35
В Омске ищут подрядчика для оформления мест проведения мероприятий, приуроченных ко Дню города. Соответствующую заявку накануне, 7 июня, разместил департамент контрактной системы в сфере закупок мэрии. Начальная стоимость контракта составляет 1 037 200 рублей.
Подрядчика определят уже в понедельник, 17 июня. Он будет заниматься изготовлением и монтажом баннерных панно на улицах Омска в период с даты заключения контракта по 19 июля.
В этом году ко Дню города будут украшены следующие места:
Напомним, в этом году было решено запустить фонтан у омской библиотеки имени Пушкина ко Дню города. Пробный запуск состоялся перед 9 Мая, однако он завершился небольшим потопом. Отметим, что на ремонт из городского бюджета не было потрачено ни рубля.