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Published Сегодня, 06:50

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Дух единства и силы. Омские автобусы украсили флагами РФ

22 августа 2024, 06:50
Фото: Администрация города Омска
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Омские автобусы украсят триколором в честь Дня флага России

Праздничные автобусы будут катать омичей весь день. А вечером, в 18:00, в Омской крепости пройдет праздник. Там для омичей организуют выступления артистов.

Сегодня, 22 августа, День Государственного флага Российской федерации. В честь этого яркого праздника омские автобусы, троллейбусы и трамваи преобразились, украсившись символами нашего государства — триколором.

Каждый пассажир, садясь в общественный транспорт, сможет ощутить праздничное настроение, общий дух единства и вдохновение.

Это не единственный сюрприз для омичей, приуроченный к празднику. В 18:00 на территории «Омской крепости» начнётся большой праздник, который обещает стать ярким и запоминающимся. Гостей ждёт насыщенная программа с концертами, выставками и увлекательными мероприятиями для всей семьи.

Как уже писал Город55, День города в Омске прошел красиво, празднично и без происшествий.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Праздник#День флага#Флаг#День флага России
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