Дух единства и силы. Омские автобусы украсили флагами РФ

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Published Сегодня, 06:50
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Сегодня, 22 августа, День Государственного флага Российской федерации. В честь этого яркого праздника омские автобусы, троллейбусы и трамваи преобразились, украсившись символами нашего государства — триколором.
Каждый пассажир, садясь в общественный транспорт, сможет ощутить праздничное настроение, общий дух единства и вдохновение.
Это не единственный сюрприз для омичей, приуроченный к празднику. В 18:00 на территории «Омской крепости» начнётся большой праздник, который обещает стать ярким и запоминающимся. Гостей ждёт насыщенная программа с концертами, выставками и увлекательными мероприятиями для всей семьи.
Как уже писал Город55, День города в Омске прошел красиво, празднично и без происшествий.