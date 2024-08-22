Дух единства и силы. Омские автобусы украсили флагами РФ

Это не единственный сюрприз для омичей, приуроченный к празднику. В 18:00 на территории «Омской крепости» начнётся большой праздник, который обещает стать ярким и запоминающимся. Гостей ждёт насыщенная программа с концертами, выставками и увлекательными мероприятиями для всей семьи.