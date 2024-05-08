Омские школьники выиграли в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

Омское предприятие с 2015 года поддерживает проведение турнира «Умножая таланты». За это время его участниками стали более 3,5 тысяч омских школьников. В этом году в финал от Омской области попали пять победителей регионального этапа. В Санкт-Петербурге они смогли узнать о работе научного подразделения «Газпром нефти», факультетов университета ИТМО, побывать на экскурсиях и мастер-классах.