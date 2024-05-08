Омские школьники выиграли в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:40
При поддержке ОНПЗ старшеклассники из Омска поучаствовали в заключительном этапе интеллектуального турнира «Умножая таланты». Финал состоялся в Санкт-Петербурге. Омичи по итогам турнира заняли призовые места в старшей возрастной категории среди школьников 10-11 классов.
Ребята представили проект по определению оптимального маршрута доставки топлива. В итоге в командном зачете его признали лучшим в своей номинации. По направлению «Математическое моделирование в нефтегазовой сфере» первое и второе места оказались за учениками омской гимназии №117 Романа Бакмана и Дарьи Безруковой. Победа принесла школьникам призы и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты-партнеры турнира «Умножая таланты».
Над собственными инженерными проектами в финале работали школьники 8-11 классов из восьми российских регионов. Помогали ребятам на этом этапе преподаватели вузов Санкт-Петербурга. А составлением кейсов в этом году занимались эксперты «Газпром нефти» и лабораторного центра инновационной химии ИТМО. Подготовленные ими практические задания касались нефтехимии, математического моделирования и цифровых технологий в нефтегазовой сфере.
«Состязание помогает нам выявить одаренных старшеклассников и помочь им с выбором будущей профессии. Ребята решают актуальные задачи нефтегазовой отрасли, представляют научные или инженерные проекты. Лучших из них в перспективе мы хотели бы видеть в числе сотрудников Омского НПЗ. Современное высокотехнологичное производство нуждается в талантливых молодых специалистах», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Омское предприятие с 2015 года поддерживает проведение турнира «Умножая таланты». За это время его участниками стали более 3,5 тысяч омских школьников. В этом году в финал от Омской области попали пять победителей регионального этапа. В Санкт-Петербурге они смогли узнать о работе научного подразделения «Газпром нефти», факультетов университета ИТМО, побывать на экскурсиях и мастер-классах.