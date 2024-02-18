47 победителей. Объявлены имена финалистов омского кадрового конкурса «ПРОдвижение»

Вместе с тем, председатель наблюдательного совета отметил, что спорные ситуации иногда возникали, но и их решали оперативно. Однако оперативных назначений, по словам сенатора, пока что тоже не стоит ожидать — конкурс уникален, а значит на применение его результатов требует времени, но все равно оно того стоило — «все вовлеченные стороны, в результате, будут только в выигрыше».