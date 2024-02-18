47 победителей. Объявлены имена финалистов омского кадрового конкурса «ПРОдвижение»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В церемонии награждения победителей принимали участие губернатор Омской области, Виталий Хоценко, Иван Евстифеев — сенатор от Омской области и председатель Наблюдательного совета конкурса, а также Дмитрий Лисицын — руководитель блока оценочных мероприятий конкурса.
Как признаются сами организаторы «ПРОдвижения», реализация проекта на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» была очень удачной идеей:
«Спасибо платформе „Россия — страна возможностей“ за то что дает методику, за то что дает примеры и мы конечно не могли остаться в стороне и взяли базовый конкурс региональный, чтоб провести его у нас. И, с ребятами сегодня пообщался, и за завтраком, и в ходе мероприятия — все оценивают положительно мероприятие — это самое главное, это значит, что мы добились того результата, который планировали», — рассказал СМИ Виталий Хоценко.
Но главный результат, как отметил губернатор, заключается совсем в другом: конкурс смог привлечь небезразличных людей, заинтересованных в созидании и работе на благо родного региона.
Однако, «просто не будет» — по словам губернатора, самая сложная работа финалистов еще впереди, ведь их будут назначать на самые высокие позиции:
«Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения», — рассказал губернатор в речи к финалистам.
Кстати о финалистах: полный список имен и должностей можно посмотреть ниже, на фотографиях.
Об успешности мероприятия можно судить не только по списку победителей: даже сами организаторы говорят о полной «безаварийности» мероприятия — ни одной жалобы со стороны участников не было.
«Скажу сразу: ни одной жалобы не было, к членам наблюдательного совета не обращались участники. Мы, общаясь с экспертами, тоже брали обратную связь от наших экспертов — были ли какие-то обращения, — но, как говорится, все „в штатном режиме“. Это очень и очень важно. Поэтому, в целом, эти полгода, которые длился конкурс, каких-то обращений официальных, письменных — их не было, они были устные и в основном — это работа разъяснительного характера» — рассказал Иван Евстифеев.
Вместе с тем, председатель наблюдательного совета отметил, что спорные ситуации иногда возникали, но и их решали оперативно. Однако оперативных назначений, по словам сенатора, пока что тоже не стоит ожидать — конкурс уникален, а значит на применение его результатов требует времени, но все равно оно того стоило — «все вовлеченные стороны, в результате, будут только в выигрыше».
Завершилась церемония награждения словами благодарности как участников, так и организаторов — отдельного внимания удостоились и средства массовой информации, освещавшие события проекта, ведь именно они, по словам Виталия Хоценко, и рассказывают о людях, кто достиг финала своим трудом, «без блата, без ничего, по-честному, прошел все этапы и получил предложение» и его принял.
«Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать средствам массовой информации нашего региона — и телевизионным, и печатным, и медийным, интернет-изданиям за то, что так мощно, красиво продвигали и продвигаете наш конкурс „ПРОдвижение"" — отметил губернатор.