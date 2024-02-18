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Объявлены имена 47 омичей-финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»

47 победителей. Объявлены имена финалистов омского кадрового конкурса «ПРОдвижение»

18 февраля 2024, 10:34
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области

Объявлены имена 47 омичей-финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»

18 февраля официально завершилось «ПРОдвижение» — конкурс кадрового резерва, запущенный полгода назад губернатором и Правительством Омской области: 47 омичей уже ожидают собеседования и новых предложений работы.

В церемонии награждения победителей принимали участие губернатор Омской области, Виталий Хоценко, Иван Евстифеев — сенатор от Омской области и председатель Наблюдательного совета конкурса, а также Дмитрий Лисицын — руководитель блока оценочных мероприятий конкурса.

Как признаются сами организаторы «ПРОдвижения», реализация проекта на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» была очень удачной идеей:

«Спасибо платформе „Россия — страна возможностей“ за то что дает методику, за то что дает примеры и мы конечно не могли остаться в стороне и взяли базовый конкурс региональный, чтоб провести его у нас. И, с ребятами сегодня пообщался, и за завтраком, и в ходе мероприятия — все оценивают положительно мероприятие — это самое главное, это значит, что мы добились того результата, который планировали», — рассказал СМИ Виталий Хоценко.

Но главный результат, как отметил губернатор, заключается совсем в другом: конкурс смог привлечь небезразличных людей, заинтересованных в созидании и работе на благо родного региона.

Однако, «просто не будет» — по словам губернатора, самая сложная работа финалистов еще впереди, ведь их будут назначать на самые высокие позиции:

«Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения», — рассказал губернатор в речи к финалистам.

Кстати о финалистах: полный список имен и должностей можно посмотреть ниже, на фотографиях.

Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»
Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»
Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»
Имена финалистов кадрового конкурса «ПРОдвижение»
Фото: Город55

Об успешности мероприятия можно судить не только по списку победителей: даже сами организаторы говорят о полной «безаварийности» мероприятия — ни одной жалобы со стороны участников не было.

«Скажу сразу: ни одной жалобы не было, к членам наблюдательного совета не обращались участники. Мы, общаясь с экспертами, тоже брали обратную связь от наших экспертов — были ли какие-то обращения, — но, как говорится, все „в штатном режиме“. Это очень и очень важно. Поэтому, в целом, эти полгода, которые длился конкурс, каких-то обращений официальных, письменных — их не было, они были устные и в основном — это работа разъяснительного характера» — рассказал Иван Евстифеев.

Вместе с тем, председатель наблюдательного совета отметил, что спорные ситуации иногда возникали, но и их решали оперативно. Однако оперативных назначений, по словам сенатора, пока что тоже не стоит ожидать — конкурс уникален, а значит на применение его результатов требует времени, но все равно оно того стоило — «все вовлеченные стороны, в результате, будут только в выигрыше».

Фотографии церемонии награжденияФотографии церемонии награждения
Фотографии церемонии награжденияФотографии церемонии награждения
Фотографии церемонии награжденияФотографии церемонии награждения
Фотографии церемонии награждения
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

Завершилась церемония награждения словами благодарности как участников, так и организаторов — отдельного внимания удостоились и средства массовой информации, освещавшие события проекта, ведь именно они, по словам Виталия Хоценко, и рассказывают о людях, кто достиг финала своим трудом, «без блата, без ничего, по-честному, прошел все этапы и получил предложение» и его принял.

«Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать средствам массовой информации нашего региона — и телевизионным, и печатным, и медийным, интернет-изданиям за то, что так мощно, красиво продвигали и продвигаете наш конкурс „ПРОдвижение"" — отметил губернатор.
Виталий Хоценко дал старт финалу кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»
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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Губернатор#Новости#Продвижение#Илья Скобин#Кадровой конкурс#Финалисты#Победители#Организаторы#Церемония награждения
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