Времена меняются. В Омской области стало намного меньше поддельных денег

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
За девять месяцев 2023 года в Омской области обнаружили 43 поддельные купюры. Их количество значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом, ведь тогда сотрудники банков находили 94 штуки.
С января по сентябрь 2023 года специалистам попадались 22 поддельных пятитысячных купюры. В аналогичный период было найдено 67 штук. Чаще всего подделки имитируют образец 1997 года. Дело в том, что на новые экземпляры наносят больше защитных признаков, так что имитировать их сложнее. Фальшивых тысячных банкнот было найдено также меньше, их количество уменьшилось на 40%.
«Несмотря на значительное снижение количества фальшивок, советую омичам не терять бдительность: нужно запомнить и проверять комплекс из трех-пяти защитных признаков. О них можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении „Банкноты Банка России“, — отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
Поддельные купюры стали меньше изготавливать из-за перехода на безналичные средства. Так, каждый третий россиянин оплачивает товары и услуги через систему быстрых платежей (доля безнала составляет около 80%).
Если есть подозрение, что купюра поддельная, то нужно отнести ее на бесплатную экспертизу в коммерческий банк. Пользоваться ей не нужно, так как можно стать фигурантом уголовного дела.