Времена меняются. В Омской области стало намного меньше поддельных денег

С января по сентябрь 2023 года специалистам попадались 22 поддельных пятитысячных купюры. В аналогичный период было найдено 67 штук. Чаще всего подделки имитируют образец 1997 года. Дело в том, что на новые экземпляры наносят больше защитных признаков, так что имитировать их сложнее. Фальшивых тысячных банкнот было найдено также меньше, их количество уменьшилось на 40%.