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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

иллюстрация

Времена меняются. В Омской области стало намного меньше поддельных денег

3 ноября 2023, 09:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области стало намного меньше поддельных денег

Количество фальшивок уменьшилось больше чем в два раза, если сравнивать показатели прошлого года.

За девять месяцев 2023 года в Омской области обнаружили 43 поддельные купюры. Их количество значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом, ведь тогда сотрудники банков находили 94 штуки.

С января по сентябрь 2023 года специалистам попадались 22 поддельных пятитысячных купюры. В аналогичный период было найдено 67 штук. Чаще всего подделки имитируют образец 1997 года. Дело в том, что на новые экземпляры наносят больше защитных признаков, так что имитировать их сложнее. Фальшивых тысячных банкнот было найдено также меньше, их количество уменьшилось на 40%.

«Несмотря на значительное снижение количества фальшивок, советую омичам не терять бдительность: нужно запомнить и проверять комплекс из трех-пяти защитных признаков. О них можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении „Банкноты Банка России“, — отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Поддельные купюры стали меньше изготавливать из-за перехода на безналичные средства. Так, каждый третий россиянин оплачивает товары и услуги через систему быстрых платежей (доля безнала составляет около 80%).

Если есть подозрение, что купюра поддельная, то нужно отнести ее на бесплатную экспертизу в коммерческий банк. Пользоваться ей не нужно, так как можно стать фигурантом уголовного дела.

Банк приколов закрыт. В Омской области стало в два раза меньше фальшивых денег
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#Общество#Омск#Омская область#Фальшивые купюры#Новости#Банк россии#Алина Ясинская
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