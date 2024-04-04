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Эмиграция

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Апрель
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Регион продолжает терять людей: этот год вновь начался с миграционной убыли.
4 апреля, 05:11
Декабрь 2023
Германия, Украина и США. Стало известно, в какие страны уехали омичи в этом году
Чаще всего жители региона отправляются в Казахстан и другие близлежащие страны.
6 декабря 2023, 10:37
Июль 2023
Омский бизнесмен Александр Четвериков возглавил «Россиян за рубежом»
25 июля 2023, 04:30

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