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Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек

4 апреля 2024, 05:11
Фото: 1MI
иллюстрация

Омскстат опубликовал данные об убыли населения в регионе

Регион продолжает терять людей: этот год вновь начался с миграционной убыли.

По данным регионального филиала Федеральной службы государственной статистики, в первом месяце 2024 года «недосчиталось» 1209 человек — омичи активно мигрируют. Кроме того, зафиксирована и миграционная убыль — уезжают из Омской области гораздо чаще: по сравнению с январем прошлого года, число уехавших увеличилось на 7 человек, до 280.

Примечательно, что люди все равно остаются в России: большая часть омичей (а это 993 человека) поменяли регион прописки. Количество приехавших на ПМЖ в Омскую область на порядок меньше — 646 человек.

Вместе с тем в данные Омскстата попали 216 омичей-эмигрантов, перебравшиеся в другие страны, а иммигрировали в Омскую область 283 человека.

Стоит сказать, что за прошлый год убыль жителей области составила 20,9 тыс человек: большая часть жителей региона стремится в другие субъекты РФ.

За год численность населения Омской области сократилась почти на 14 тысяч
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#Общество#Омск#Россия#Статистика#Миграция#Новости#Убыль населения#Эмиграция#Илья Скобин
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