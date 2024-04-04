Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
По данным регионального филиала Федеральной службы государственной статистики, в первом месяце 2024 года «недосчиталось» 1209 человек — омичи активно мигрируют. Кроме того, зафиксирована и миграционная убыль — уезжают из Омской области гораздо чаще: по сравнению с январем прошлого года, число уехавших увеличилось на 7 человек, до 280.
Примечательно, что люди все равно остаются в России: большая часть омичей (а это 993 человека) поменяли регион прописки. Количество приехавших на ПМЖ в Омскую область на порядок меньше — 646 человек.
Вместе с тем в данные Омскстата попали 216 омичей-эмигрантов, перебравшиеся в другие страны, а иммигрировали в Омскую область 283 человека.
Стоит сказать, что за прошлый год убыль жителей области составила 20,9 тыс человек: большая часть жителей региона стремится в другие субъекты РФ.