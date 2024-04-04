Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек

По данным регионального филиала Федеральной службы государственной статистики, в первом месяце 2024 года «недосчиталось» 1209 человек — омичи активно мигрируют. Кроме того, зафиксирована и миграционная убыль — уезжают из Омской области гораздо чаще: по сравнению с январем прошлого года, число уехавших увеличилось на 7 человек, до 280.