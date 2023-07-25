Омский бизнесмен Александр Четвериков возглавил «Россиян за рубежом»

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Член совета директоров компании «Зерно Сибири» Александр Четвериков, который сейчас находится в эмиграции, занял еще один пост. С недавних пор он является председателем организационного комитета общественной организации «Россияне за рубежом», обосновавшейся в Брюсселе.
Бизнесмен дал интервью сетевому изданию «РИА „Служба новостей“», в котором рассказал, что проблематикой российских эмигрантов занимается с конца 2020 года. «Россияне за рубежом», по его словам, намерены помогать членам мировой русскоязычной диаспоры, не занимаясь при этом политикой.
— Посмотрите, сколько в интернете различных сайтов, форумов, страничек в социальных сетях, представителей русских иммигрантских диаспор в разных странах мира, — объяснил Четвериков. — Их тысячи, этих электронных ресурсов и вокруг каждого десятки, а иногда и сотни тысяч пользователей. В какой-то момент сформировался коллектив, инициировавший создание общественной организации, результатом активности которого стало собрание, учредившее организационный комитет. Учитывая мой опыт в общественной деятельности, возглавить комитет было доверено мне…
Напомним: Четвериков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в федеральный розыск. Следствие считает, что он похитил у «Зерна Сибири» почти 100 млн рублей. Европейцы его не выдают, называя дело фальсифицированным. Город55 в начале 2022 года писал о том, что бизнесмена задержали в Норвегии, но вскоре отпустили, не найдя доказательств его вины. Кстати, сам Четвериков во всех своих бедах винит Александра Буркова.