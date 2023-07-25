Омский бизнесмен Александр Четвериков возглавил «Россиян за рубежом»

Напомним: Четвериков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в федеральный розыск. Следствие считает, что он похитил у «Зерна Сибири» почти 100 млн рублей. Европейцы его не выдают, называя дело фальсифицированным. Город55 в начале 2022 года писал о том, что бизнесмена задержали в Норвегии, но вскоре отпустили, не найдя доказательств его вины. Кстати, сам Четвериков во всех своих бедах винит Александра Буркова.